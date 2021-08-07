مشهد وفاة دلال عبد العزيز بمسلسل «ملوك الجدعنة» يتحول للحقيقة..تفاصيل

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لم تكن هذه المرة الأولى للفنانة دلال عبد العزيز في بث الحزن بقلوب محبيها، اذ أنها تألقت في رمضان المنقضي بمشهد مؤثر وقوي في مسلسل «ملوك الجدعنة» فزع له الجمهور وأخذو في تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيدين بأدائها في تجسيد هذا الدور اذ تناول هذا المشهد تفاصيل وافتها داخل أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المشهد الأخير للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها

ظهرت دلال عبد العزيز خلال مشهد وافتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» وهي تستقبل والدها سرية الذي يجسده الفنان عمرو سعد وهي توصيه بعض الوصايا حول أخوته وصديقه سفينة وكأنها كانت تشعر بأن رحيلها قادم في ذلك الوقت لا محال ثم أخذت تردد: “"الله.. الله.. ماشاء الله.. الله أكبر.. الله أكبر"، في مشهد مؤثر أختلج من أجله القلوب وفزع بسبب المشاهدين.

ويعيش الجمهور هذا المشهد الأن بشكل واقعي وحقيقي بعدما أعلن حسن الرداد صباح اليوم السبت عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لتعم الصدمة على وجوه الجمهور والوسط الفني اذ تداولو صور الفنانة دلال عبد العزيز مصحوبة بالكلمات المؤثرة والإشادات والأدعية.

دلال عبد العزيز تخشى مشاهد الموت

لم تقدم دلال عبد العزيز طوال مسيرتها الفنية مشهد الموت الا مرتين فقط،اذ أنها دائما ما كانت تخشاها، وكان أولى مشاهد وفاتها حينما قدمته خلال أحداث مسلسل "حديث الصباح والمساء" رائعة نجيب محفوظ وقدمه المُخرج أحمد صقر، حينما قدمت وقتها شخصية "نعمة"، التي كان مشهد وفاتها هو الأهم في أحداث المسلسل، لكن وقعه كان صعبا جدًا عليها، فظلت تؤجل فيه مع المُخرج أحمد صقر خوفًا أكثر من مرة، واتفقت معه أن يأخذه من مرة واحدة فقط وبالفعل كان. والثاني من خلال مسلسل ملوك الجدعنة.

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز وهذه تفاصيل الجنازة

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد:"والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكشف الاعلامي رامي رضوان عن تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».