/644272/يسرا-لدلال-عبد-العزيز-خبر-وفاتك-وجعني-أوي

وجهت الفنانة الكبيرة يسرا رسالة مؤثرة للفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عاملنا اليوم السبت عن عمر يناهز الـ61 تاركة ورائها المحبة والعطف والحنان في قلوب محبيها.

دوت الخليج يرصد تعليق يسرا على وفاة دلال عبد العزيز

وعلقت يسرا على نبأ وفاة دلال عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صور لها بجانب زجها الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت عليها: “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجوم الوسط الفني ينعون الفنانة دلال عبد العزيز

لم تكن الفنانة يسرا وحدها التي حرصت على نعي الفنانة دلال عبد العزيز حيث نشر نشر عمرو سعد أيضا صورة له في أحضان دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “اشكو بثي وحزني الي الله .، لا توجد كلمات تحتوي احساسي بالحزن والصدمة .، اشهد الله انك كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والام الحنونه .، ارجعي الي ربك راضية مرضية ولنا الله والصبر دلال عبد العزيز في ذمة الله”.

وكتبت إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك ويسامحك ويرحم أبويا حبيبي وكل اللي فارقونا ألم وحزن ووجع الله يصبر قلوبكم يا حبايبي يارب ادعلهم أنتي من عندك ربنا يطبطب علي قلوب بناتك ويصبرهم يارب”.

كما قدم الفنان محمد صبحي التعازي لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع ‘‘فيس بوك‘‘ معلقََا: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني دلال عبدالعزيز.. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب.. وداعًا يا دلال.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان”.