/644271/قفزة-تاريخية-لمصر-في-جدول-ميداليات-أولمبياد-طوكيو

قفزت مصر قفزة تاريخية، فى جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020:

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

احتلت مصر المركز الـ 53 في جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما كانت في المركز الـ ٨٠.

وساعد تتويج أبناء النيل في منافسات اليوم بأولمبياد طوكيو بـ ميداليتين، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، وأحمد الجندي بالفضية في منافسات الخماسي الحديث.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

تصريحات فريال أشرف

وقالت فريال أشرف عقب تأهلها إلى الدور نصف النهائي: "سعيدة بتكليل تعب 4 سنوات والتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة".

وتابعت: "كان هناك ضغط عصبي ونفسي كبيرين، ولكن جميعنا نأمل في العودة بالميداليات ورفع رأس مصر عالياً".

وأضافت: "أحب أتوجه بالشكر لجميع من ساعدني، وخاصة والدتي التي طالما دعمتني، هذا إنجازها وليس إنجازي".

استكملت: "المواجهات صعبة للغاية، خاصة أننا نواجه أبطال في بلادهم، ولكن البطولة لم تنتهي".

واختتم حديثها: "امل في حصد الميدالية الذهبية لمصر، وتحقيق إنجاز جديد للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020".

مشوار أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.