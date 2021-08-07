نائب الهرم:عملية نقل مركب خوفو الأولي تمت بنجاح.. ويؤكد:مصر تحافظ علي آثارها بكل جدية

/644270/نائب-الهرمعملية-نقل-مركب-خوفو-الأولي-تمت-بنجاح-ويؤكدمصر-تحافظ-علي-آثارها-بكل-جدية

أشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بالجهود الحكومية فى عملية نقل مركب خوفو الأولى، واصفا إياها بالناجحة التى تؤكد أن فريق العمل لم يترك شئ فيها للصدفة أوالتجربة؛ ومن ثم تمت علي أكمل وجه وبكل نجاح.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن عملية النقل التى تمت فجر اليوم من شأنها أن تساعد علي عرض المركب بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصري الكبير، حيث أن وسائل العرض ووسائل الحفاظ على المركب في منطقة الأهرامات لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، فكان لابد من نقلها للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأشار إلى ان عملية نقل المركب تمت بدقة شديدة مع ضمان كافة سبل الحماية للمركب والتي تم نقلها كقطعة واحدة داخل هيكل معدني وتم رفعها إلى العربة الذكية آلية التحكم عن بعد والتي تم استقدامها خصيصاً لهذا الغرض من الخارج، لتستقر المركب في موقعها الجديد في مبني متحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

ويهدف مشروع نقل مركب خوفو الأولى إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني، وهو مركب خوفو الأولى التي يبلغ عمرها أكثر من 4600 عاماً، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصري الكبير.