/644269/كنت-الأم-الحنونة-عمرو-سعد-يوجه-رسالة-مؤثرة-لدلال-عبدالعزيز-بعد-وفاتها

أعرب الفنان عمرو سعد عن صدمته من تلقي نبأ وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت إثر إصابتها بفيروس كورونا، ووجه لها رسالة تحمل في سجاياه العديد من معاني الحزن والأسى.

دوت الخليج يرصد رسالة عمرو سعد لدلال عبد العزيز

نشر عمرو سعد صورة له في أحضان دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “اشكو بثي وحزني الي الله .، لا توجد كلمات تحتوي احساسي بالحزن والصدمة .، اشهد الله انك كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والام الحنونه .، ارجعي الي ربك راضية مرضية ولنا الله والصبر دلال عبد العزيز في ذمة الله”.

تفاصيل أخر مكالمة جمعت بين عمرو سعد ودلال عبد العزيز

وكان قد كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل أخر مكالمةهاتفية دارت بينه وبين دلال عبد العزيز، فقال: “"أنا كملتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامى رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

أما عن حالتها الصحية، فأوضح أنها لا زالت تشهد مشاكل في التنفس بسبب الأثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، فقال: “"دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد انها تكلمنى أو تسمعنى، وهيا طبعاً متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالى هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتنى وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة وانا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

تفاصيل جنازة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الاعلامي رامي رضوان كشف عن تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».