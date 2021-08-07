/644267/تهديد-بوجود-قنبلة-في-معسكر-باير-ليفركوزن-الألماني-تفاصيل
أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبزيج الألمانية، اليوم السبت، وصول تهديد بوجود قنبلة في محل إقامة فريق باير ليفركوزن، الذي سيخوض مباراة في كأس ألمانيا، أمام لوك لايبزيج.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأوضحت المتحدثة أن مجهولًا اتصل ليلًا بقسم الاستقبال في الفندق الذي يقيم فيه الفريق الضيف، ووجه التهديد.
وأضافت المتحدثة أن الشرطة قامت بتفتيش الفندق ولم يسفر التفتيش عن العثور على شيء، مشيرة إلى أنه تم التخلي عن فكرة إخلاء الفندق بعد التشاور مع مستشار أمن ومدير الفندق لعدم إيقاظ الفريق الضيف.
وصرحت المتحدثة بأنه تم تعزيز دوريات الشرطة في المنطقة المحيطة بالفندق بعد تلقي الاتصال الهاتفي، وقالت إن الشرطة لم تلحظ خلال أعمال الدورية ما يلفت الانتباه.
وتحقق الشرطة حاليا في الواقعة ضد مجهول بتهمة تكدير السلم العام عبر التهديد بارتكاب جريمة.
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