/644265/مصرع-عنصر-إجرامي-بحوزته-سلاح-ناري-في-تبادل-النيران-مع-رجال-الشرطة-بقنا

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عنصر إجرامي أثناء تبادل النيران مع قوات الشرطة بقنا

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا والسابق اتهامه فى «15 قضية ما بين "سلاح - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – شروع فى قتل –نصب»، ومحكوم عليه فيها بـالسجن فـى قضايا «سرقة بالإكراه - سلاح نارى وذخيرة - ضرب - استيلاء – نصب» والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إطلاق أعيرة نارية - وإصابة طفل مختبئاً بمحل إقامته بإحدى القرى بدائرة المركز.

قوات الشرطة

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافه بمأمورية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على «بندقية آلية – فرد محلى - 3 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» .

جريمة «فتاة كفر الدوار»

وفي السياق ذاته نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ،مساعد وزير الداخلية،بمشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن البحيرة، أن وراء ارتكاب هذة الجريمة فتاة وعاملين مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بارتكاب الجريمة وقررت المتهمة الأولى أنها صديقة المجني عليها وأنه خلال أداء المجني عليها الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت بالمتهم الثاني “أحد أقربائها”والذي استعان بالمتهم الثالث لارتكاب الجريمة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

قتل بطريقة بشعة

كان قد شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة.