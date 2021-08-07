/644264/حبيبتي-وحبيبة-الناس-كلها-فيفي-عبده-تنعي-الفنانة-دلال-عبد-العزيز

حرصت الفنانة والراقصة فيفي عبده على تقديم خالص العزاء للفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجأة بسبب فيروس كورونا المستجد جلعها ترقض في أحد المستشفيات لـ3 أشهر.

دوت الخليج يكشف رسالة فيفي عبده لدلال عبد العزيز بعد رحيلها

ونشرت فيفي عبده صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون توفيت الفنانة دلال عبد العزيز حبيبتي و حبيبة الناس كلها ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر بناتها و يصبرنا يارب”.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن أعلن الفنان حسن الرداد منذ ساعات قليلة عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بعد صراع طوبل أمتد لأكثر من 3 أشهر مع فيروس كورنا المستجد.

فكتب الرداد عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: “والله ما قادر اكتب ولا مصدق،توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.

وتابع الرداد: “عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.

تفاصيل جنازة دلال عبد العزيز

وقام الاعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالكشف عن تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».

للجدير بالذكر، أنه أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.