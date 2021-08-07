/644262/إنجاز-تاريخي-لمصر-فريال-أشرف-تتوج-بالميدالية-الذهبية-في-منافسات-الكاراتية-بأولمبياد-طوكيو

نجحت فريال أشرف في التتويج بالميدالية الذهبية، بمنافسات الكاراتية، لوزن أكثر من 61 كج، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج مشوار فريال أشرف في أولمبياد طوكيو 2020:

توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان بنتيجة 2/0. مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية. وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا. وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران. وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر. وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات. ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية. وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية. تصريحات فريال أشرف وقالت فريال أشرف عقب تأهلها إلى الدور نصف النهائي: "سعيدة بتكليل تعب 4 سنوات والتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة". وتابعت: "كان هناك ضغط عصبي ونفسي كبيرين، ولكن جميعنا نأمل في العودة بالميداليات ورفع رأس مصر عالياً". وأضافت: "أحب أتوجه بالشكر لجميع من ساعدني، وخاصة والدتي التي طالما دعمتني، هذا إنجازها وليس إنجازي". استكملت: "المواجهات صعبة للغاية، خاصة أننا نواجه أبطال في بلادهم، ولكن البطولة لم تنتهي". واختتم حديثها: "امل في حصد الميدالية الذهبية لمصر، وتحقيق إنجاز جديد للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020". انطلاق أولمبياد طوكيو انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم 23 من الشهر الماضي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس الحالي، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة من العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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