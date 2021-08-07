النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز "بأبو النمرس"

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، تحريات الأجهزة الأمنية، حول انفجار أسطوانة غاز، داخل منزل فى أبو النمرس، ما أسفر عن إندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، وانتدبت رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الانفجار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حريق هائل داخل منزل في أبو النمرس

يتلقون العلاج بالمستشفى

واستقرت الحالة الصحية للمصابين، حيث يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد إصابتهم بحروق متفرقة، كما استقرت الحالة الصحية للطفل المصاب من أفراد الأسرة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة التي شهدت الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بإندلاع حريق في شقة بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية.

حريق إسطبل عنتر

في سياق اخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.