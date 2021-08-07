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وكيل سياحة النواب عن نقل مركب خوفو الأولى :«ستحافظ  على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ الإنساني»

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قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن عملية نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير والتى تمت فجر السبت، تستهدف الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، مؤكدا علي أن هو مركب خوفو الأولى يبلغ عمرها أكثر من 4600 عاماً، وعملية النقل التى تمت من شأنها أن تساعد علي عرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصري الكبير، حيث أن وسائل العرض ووسائل الحفاظ على المركب  في منطقة الأهرامات لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، فكان لابد من نقلها للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

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ووجه وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب  التحية لفريق العمل من وزارة الأثار علي جهودهم  فى عملية نقل مركب خوفو الأولى  مؤكدا علي أنها واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة،مشيرا إلي أن نجاح عملية النقل تؤكد علي أن فريق العمل لم يترك شئ فيها للصدفة أوالتجربة؛ فهي نتاج جهد وتعب ومجهود ودراسة وتخطيط وإعداد وعمل جاد .

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واستقبل، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، المتحف المصري الكبير مركب الملك خوفو الأولى، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقلها من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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