/644258/كارتيرون-يلقي-محاضرة-فنية-أخيرة-للاعبي-الزمالك-قبل-مواجهة-غزل-المحلة

يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الرابعة عصرا، بفندق الإقامة قبل التوجه لاستاد الإسكندرية لمواجهة غزل المحلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وسيشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة، بجانب نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ومنح التعليمات الأخيرة للاعبين استعدادا للقاء.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق الأهداف في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة ، بينما يقع غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الجمعة.

ترتيب الزمالك

خسر الزمالك الصدارة لحساب النادي الأهلي قبل أيام من مباراته ضد المحلة، حيث فاز الأحمر على وادي دجلة وتساوى مع الفارس الأبيض في عدد النقاط، لكنه اقتنص المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو قريب من مناطق الهبوط ، فالفارق بينه وبينها هو 7 نقاط فقط، وهو ما يشير إلى أهمية المباراة للفريقين وصعوبتها المنتظرة على الزمالك.

طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

أحمد الغندور حكما للساحة

محمود أبو الرجال مساعدا أول

خالد حسين مساعدا ثانيا

أحمد العباسي حكما رابعا

صبحي العمراوي حكم فيديو

أحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت أخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الجمعة.