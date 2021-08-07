/644257/أول-ميدالية-أولمبية-للمملكة-السعودية-طارق-الحامدي-إلى-نهائي-منافسات-الكاراتيه

ضمن طارق حامدي، لاعب منتخب السعودية للكاراتيه، الحصول على ميدالية أولمبية (ذهبية أو فضية)، ستكون الأولى للسعودية في أولمبياد "طوكيو2020"، وذلك بعد تأهله للدور النهائي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل حامدي إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه رجال وزن 75كجم "كومتيه"، بعد حصوله على 5 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات، ثم فاز في مباراة نصف النهائي على بطل العالم الياباني أراغا.

وتغلب حامدي في المباريات التأهيلة على الكندي دانيال بنتيجة (10-3)، وعلى الأمريكي براين بنتيجة (4-1)، وتعادل مع الإيراني سجاد بنتيجة (0-0)، فيما كانت الخسارة الوحيدة أمام الكرواتي إيفان بنتيجة (2-3).

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على حضور مباراة اللاعب السعودي لدعمه وهو ينتظر أيضًا المصرية فريال أشرف في منافسات نصف النهائي سيدات وزن +61 كجم.

تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب علة نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، لتتأهل فريال أشرف إلى المباراة النهائية، وتنافس على الميدالية الذهبية، وستتوج بالميدالية الفضية على الأقل.

حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف غلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ويتوج كل لاعب، بميدالية في حالة التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن المتأهل إلى هذا الدور الحصول على ميدالية برونزية على الأقل.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

تصريحات فريال أشرف

وقالت فريال أشرف: "سعيدة بتكليل تعب 4 سنوات والتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة".

وتابعت: "كان هناك ضغط عصبي ونفسي كبيرين، ولكن جميعنا نأمل في العودة بالميداليات ورفع رأس مصر عالياً".

وأضافت: "أحب أتوجه بالشكر لجميع من ساعدني، وخاصة والدتي التي طالما دعمتني، هذا إنجازها وليس إنجازي".

استكملت: "المواجهات صعبة للغاية، خاصة أننا نواجه أبطال في بلادهم، ولكن البطولة لم تنتهي".

واختتم حديثها: "امل في حصد الميدالية الذهبية لمصر، وتحقيق إنجاز جديد للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.