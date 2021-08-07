/644256/وداعا-يا-أطيب-القلوب-هكذا-نعي-الوسط-الفني-الفنانة-دلال-عبد-العزيز

حل بالوسط الفني صباح اليوم السبت حدث مأساوي، صدمت له العقول وحزنت من أجله القلوب وسيطر على مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الدهشة وقلة الحيلة، اذ أعلن الفنان حسن الرداد عن رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بغد صراع دام لشهور مع فيروس كرورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد نعي الوسط الفني لدلال عبد العزيز

انقلب السوشيال ميديا في الساعات القيلية الماضية بصور للفنانة دلال عبد العزيز مصحوبة بالعديد من الكلمات المؤثرة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأولدها بالصبر، كان من بين الناعيين لدلال عبد العزيز أصدقائها ومحبيها في الوسط الفني.

فكتبت إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك ويسامحك ويرحم أبويا حبيبي وكل اللي فارقونا ألم وحزن ووجع الله يصبر قلوبكم يا حبايبي يارب ادعلهم أنتي من عندك ربنا يطبطب علي قلوب بناتك ويصبرهم يارب”.

ونشر الفنان محمد إمام صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وعلق عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله دلال عبد العزيز.. إخواتي دنيا وإيمي ربنا معاكم وربنا يصبركم”.

بكلمات مؤثرة محمد صبحي ينعى دلال عبد العزيز

كما قدم الفنان محمد صبحي التعازي لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع ‘‘فيس بوك‘‘ معلقََا: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني دلال عبدالعزيز.. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب.. وداعًا يا دلال.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان”.

ونشر الفنان هشام ماجد منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يقدم فيه التعازي لأسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وعلق قائلََا: إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك ويصبرنا علي فراقك كنتي أم لينا كلنا البقاء لله.

ريم البارودي لسمير غانم ودلال عبدالعزيز: هتوحشونا

ونشرت الفنانة ريم البارودي مجوعة صور تجمع عائلة الفنانة دلال عبدالعزيز وسمير غانم وعلقت عليها: “هتوحشونا اووووي بس هتفضلوا في قلبنا طول العمر..ارواحكم مرتبطة ببعض ومقدرتوش تفارقوا بعض، بحبكم و هدعيلكم من قلبي..يا رب يصبر البنات وجميع احبابكم، انا لله و انا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله، وداعا_ياغاليين يا احن واطيب القلوب”.

الجدير بالذكر، أنه أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.