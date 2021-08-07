ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية...

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مدرس - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال " تسمين المواشى " مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح ، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح وأقر بإرتكابه ( عدد 19 واقعة نصب بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 مليون جنيه ) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم .