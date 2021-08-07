وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث باولمبياد طوكيو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب أحمد أسامة الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بتميز أداء أحمد الجندي وتألقه في منافسات الخماسي الحديث، واصراره علي تحقيق ميدالية اوليمبية تضاف لتاريخ مصر في الخماسي الحديث في ضوء الانجازات التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبي ولاعبات مصر.

ويرتفع رصيد بعثة مصر في أولمبياد طوكيو لعدد خمس ميداليات بواقع ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، وتنتظر بعثة مصر ميدالية فريال أشرف في منافسات الكاراتيه لتحديد الميدالية السادسة لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو.