القومي للمرأة يقدم التهنئة للبطلة فريال أشرف لحصولها على ذهبية أولمبياد طوكيو...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني للبطلة المصرية فريال أشرف لإحرازها الميدالية الذهبية فى رياضة الكارتيه فوق وزن ٦١ كيلو بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها و سعادتها بما حققته البطلة فريال أشرف فهى وتُعد أول سيدة مصرية تٌحرز ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر بالألعاب الأولمبية وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية فى تاريخ أفريقيا والعرب فى رياضة الكارتيه وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو٢٠٢٠، مؤكدة على انها نموذج نسائي مشرف يحتذى به ، لافتة ان هذا الانجاز يضاف إلى سجل انجازات المرأة المصرية في البطولات الرياضية ، متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق .

يذكر أن البطلة فريال أشرف من مواليد ١٩٩٩، بدأت ممارسة الكاراتيه وهي في الثامنة من عمرها، وتدرس الصيدلة في الجامعة البريطانية وحققت العديد من البطولات والألقاب والميداليات العالمية فقد أحرزت

ذهبية بطولة العالم لناشئ الكاراتيه في سانتياغو بتشيلي ٢٠١٩ ،ذهبية بطولة الدوري العالمي في دبي ٢٠١٩ ،ذهبية البطولة الأفريقية في ٢٠٢٠ ،وحققت فضية الدوري العالمي بالصين ٢٠١٨ ، فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ٢٠٢٠ بفرنسا ، فضية في بطولة البريميرليج في الكاراتيه بالنمسا ٢٠٢٠ ، فضية في بطولة البريميرليج في الكاراتيه في تركيا عام ٢٠٢١ بالاضافة الى برونزية الدوري العالمي للكاراتيه في وزن ٦٨ في المغرب عام ٢٠١٧ ، برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه في روندا عام ٢٠١٨.