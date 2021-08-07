وزيرة التعاون الدولي تنعى دلال عبد العزيز

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الفنانة دلال عبدالعزيز عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت “المشاط”، على صفحتها "البقاء لله في وفاة الفنانة المحترمة والمحبوبة دلال عبد العزيز.. خالص العزاء للأسرة الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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