عمرو هندى: نقل مركب خوفو سيحافظ على أكبر وأقدم أثر عضوى

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن عملية نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصرى الكبير والتى تمت فجر السبت، تستهدف الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم آثر عضوى، مصنوع من الخشب، فى التاريخ الإنسانى.





وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، أن مركب خوفو الأولى، يبلغ عمرها أكثر من 4.600 عام، وعملية النقل التى تمت من شأنها أن تساعد على عرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصرى الكبير، لافتًا إلى أن وسائل العرض ووسائل الحفاظ على المركب فى منطقة الأهرامات لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، فكان لا بد من نقلها للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ووجه وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، التحية لفريق العمل من وزارة الآثار على جهودهم، فى عملية نقل مركب خوفو الأولى، مؤكدا أنها واحدة من أهم المشروعات الهندسية الآثرية المعقدة والفريدة، مشيرًا إلى أن نجاح عملية النقل تؤكد على أن فريق العمل لم يترك شئ فيها للصدفة أو التجربة، فهى نتاج جهد وتعب ومجهود ودراسة وتخطيط وإعداد وعمل جاد.

واستقبل، فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، المتحف المصرى الكبير مركب الملك خوفو الأولى، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقلها من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصرى الكبير.