مختار جمعة: العالم ينظر لـ الأوقاف كمؤسسة رائدة فى الفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، عددًا من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات من وزارة الأوقاف، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لشرح آليات العمل الدعوى فى المرحلة الراهنة والمقبلة، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، والتباعد الاجتماعى.





وفى بداية اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة، بالحضور من الأئمة والواعظات، مؤكدًا أن هذه النخبة المتميزة من الأئمة والواعظات حضرت العديد من البرامج الدعوية المتقدمة، مضيفًا: "مع عظم المرحلة المقبلة أطلقنا برنامجًا متميزًا يعد أقوى وأهم برنامج تدريبى فى تاريخ وزارة الأوقاف وهو الإمام المفكر، والذى نهدف من خلاله إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين والواعظات المفكرات، جيل نؤمل أن يسهم بقوة فى قيادة الرأى العام الدينى".

وأكد وزير الأوقاف، أن المنهج الوسطى أصبح مطلبًا عالميا، وأن مصر كانت ولا تزال تحظى باحترام الجميع فى ذلك، وازدادت نظرة العالم لها احترامًا وتقديرًا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبات المجتمع الدولى ينظر إلى وزارة الأوقاف المصرية الآن على أنها مؤسسة رائدة فى الفكر المستنير، كما أن الإصدارات العلمية أصبحت الآن فى معظم دول العالم لما تتميز به من منهج وسطى وفكر مستنير.

وأشار إلى أن نجاح التجربة مع الأشقاء فى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان فى مجال القوافل الدعوية والتدريب المشترك كان دافعًا فى تكرار هذه التجربة المتميزة، وستنطلق يوم 11 من سبتمبر المقبل الدورة التدريبية الثانية المشتركة بين الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق، وبين الأئمة والواعظات من جمهورية مصر العربية، وسيتم تدريب مجموعة مكونة من 10 أئمة و10 واعظات من السودان إلى جانب 10 أئمة و10 واعظات من مصر بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى ختام اللقاء أكد الوزير، أنه سيتم إضافة فرعين جديدين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الأول خاص بالواعظات من داخل مصر وخارجها فى حفظ وتفسير القرآن الكريم، وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه، والفرع الثانى خاص بالأئمة من داخل مصر وخارجها فى حفظ وتفسير القرآن الكريم وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه.

وعلى هامش اللقاء كرم وزير الأوقاف الطالبة الزهراء لايق لمشاركتها المتميزة فى برنامج سهرة إيمانية الذى أعدته وزارة الأوقاف فى شهر رمضان المبارك 1442هـ.