فريال أشرف تحقق أول ميدالية ذهبية لمصر.. و«لسة الإنجازات جاية»

نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، في الفوز في نهائي منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصل على ميدالية ذهبية تعد الأولى لمصر.
ونجحت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل الى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة.
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