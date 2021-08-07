إنجاز تاريخي.. أحمد الجندي يحقق أول فضية لمصر والعرب

حقق المصري أحمد الجندي إنجازاً تاريخياً بحصوله على أول ميدالية فضية عربية بمسابقات الخماسي الحديث بتاريخ دورات الألعاب الأولمبية. وحصد الجندي الميدالية الفضية الأولى لمصر في طوكيو 2020، وذلك بعد تنافس قوي وعودة سريعة بعدما احتل المركز الرابع عشر بالسباق قبل الأخير، ليعود بقوة في السباق الختامي، محققاً المركز الثاني والميدالية الفضية.

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