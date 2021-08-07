سفير مصر لدى كوت ديفوار يلتقي بمدير عام هيئة البريد الايفواري

في إطار الإعداد لمشاركة مصر في الدورة ٢٧ للمؤتمر العام للاتحاد العالمي للبريد في أبيدجان خلال الفترة من ٩ إلى ٢٧ أغسطس الجاري، التقى السفير د. وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، بـ Issac Gnamba YAO، مدير عام هيئة البريد الإيفوارية، حيث قدّم السفير له التهنئة بمناسبة استضافة كوت ديفوار للمؤتمر السابع والعشرين لاتحاد البريد العالمي، أخذاً في الاعتبار كونها ثاني دولة أفريقية تستضيف هذا المؤتمر العام بعد استضافة مصر للمؤتمر عام 1934.

من جانبه، أعرب YAO عن امتنان كوت ديفوار لمشاركة د. شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري في اجتماعات المؤتمر، كما أعرب عن تقديره لتميز مصر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، مشيداً بدور مصر في إطار الإتحاد العالمي للبريد والإتحاد الأفريقي للبريد، حيث يقدرون إسهام مصر في إعداد استراتيجية الاتحاد الأفريقي للبريد للسنوات الأربع القادمة. كما أضاف أن مصر دولة رائدة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجاليّ الاتصالات والبريد، وأشار كذلك إلى أنها حققت إنجازات في مجال رقمنه الخدمات البريدية، وهو موضوع الدورة 27 لمؤتمر عام الاتحاد العالمي للبريد، حيث يتطلعون للإستفادة من تجربة مصر في هذا الإطار.

كما التقى السفير المصري بـ Patricia Amand، مديرة مكتب وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات والابتكار بكوت ديفوار ورئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر عام اتحاد البريد العالمي، وذلك لمتابعة الإعداد لمشاركة مصر في المؤتمر العام للاتحاد العالمي للبريد، حيث أشاد السفير بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الإيفواري، وتمكن كوت ديفوار من أن تصبح مركزاً إقليمياً في غرب أفريقيا، مؤكداً على إهتمام مصر بتطوير التعاون مع كوت ديفوار في مجاليّ الإتصالات والخدمات البريدية.