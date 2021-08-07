محافظ أسوان .. لجنة من مجلس الوزراء للمرور الميدانى على 50 موقع...

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " قامت لجنة من مجلس الوزراء تضم ممثلين للتنمية المحلية والمحافظة والتخطيط العمرانى والمساحة بالمرور الميدانى على 50 موقع مرشح لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع " سكن كريم " بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، وهو الذى سبقه عقد اجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه مخطط قيام اللجنة بتفقد المواقع المرشحة لإنشاء الوحدات السكنية حيث تم ترشيح 30 موقع بقرى مركز إدفو ، بجانب 8 مواقع بقرى مركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى 12 موقع بقرى مركز نصر النوبة حيث يعتبر ذلك من أهم محاور العمل بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشية المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل راقى وكريم ، موضحاً بأنه جارى تدقيق البيانات والتنسيق الجيد بين الجهات التي قامت بحصر الأسر المستحقة والتي تنطبق عليها معايير " سكن كريم " وخاصة أن برنامج تكافل وكرامة يساعد في التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم ليتوازى ذلك مع المشروعات الجارية بأجمالى 662 مشروع لتوفير المرافق العامة والخدمات الأساسية داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجع وكفر وتابع .

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