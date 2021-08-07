منطقة آثار الهرم تستقبل رئيس دولة كولومبيا السابق و أسرته

استقبلت منذ قليل منطقة آثار الهرم رئيس دولة كولومبيا السابق و أسرته،

وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي أصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر و منطقتي تمثال أبو الهول و البانوراما.

و قال الاستاذ محي الدين أنه خلال الزيارة أعرب رئيس كولومبيا السابق عن أعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ثم توجهوا الى منطقة تمثال أبو الهول حيث ابدي انبهاره بضخامة التمثال ودقة نحته.

واختتمت الزيارة بمنطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.