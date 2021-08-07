بالإنفو جراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 31 يوليو حتى...

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة، بالإضافة إلى استعراض خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والاصلاح اللازمة.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحد، وكذلك الموافقة على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعاً، هذا إلى جانب الموافقة على أن تعفى من ضريبة الملاهى مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافى القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وتمت أيضاً الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية، فضلاً عن الموافقة على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالى بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات.

وبالإضافة لما سبق فقد تم إصدار قرار بالموافقة على إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، كما تم استعراض تطورات ملف تخصيص أراضي أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهم ما يواجهها من تحديات، فضلاً عن إصدار قرار بأن يكون الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والنقل، ورئيس قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والبيئة، والطيران المدنى، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومستشار وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته الاجتماع الثاني للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان في ضوء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي، حيث أكد على أهمية وعمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان، ووجه بالعمل على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، ومساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ومسئولي الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري لاستعراض الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعداداً لمجابهة الأمطار والسيول، وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات مثل مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، والموقف الحالي لفيروس كورونا محلياً ودولياً، بجانب اجتماع بشأن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، حيث قال إن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج لخفض فاتورة الاستيراد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومجموعة من رجال الصناعة، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن جهود إطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI تمهيداً لتطبيق المنظومة إلزامياً مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مصلحة الجمارك.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة سيادته إلى محافظة المنوفية لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضمنت الزيارة عدداً من القرى بمركز الشهداء، استهلها بقرية دناصور، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ المنوفية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا إلى جانب تفقد سيادته مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية، حيث تجول ومرافقوه بشوارع القرية وتفقد مجمع الخدمات والمنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم".

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في مقر الهيئة بالقرية الذكية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت الأنشطة أيضاً، زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الإسماعيلية واستهلها بتفقد صوامع القمح بمركز أبو صوير، حيث أكد أن المشروع يستهدف الحفاظ على محصول "القمح" الاستراتيجي من الفاقد عبر تخزينه على النحو الأمثل وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وذلك برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، كما زار سيادته مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، حيث تفقد عدداً من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التي يقدمها، كما مر على الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة الإسماعيلية، حيث أكد أن المشروع يسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازي مع ما يتم تنفيذه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف.

وأيضاً فقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بتفقد مشروع مجمع الورش الحرفية جنوب مدينة المستقبل خلال جولته في محافظة الإسماعيلية، أكد أن الدولة تدعم الصناعات الحرفية وحريصة على دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي، ووجه بتوفير وسائل انتقال للتيسير على العاملين، فضلاً عن تفقد سيادته مشروعات "حياة كريمة" بقريتي الأبطال والسلام بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث وجه بتسريع أعمال تنفيذ خزان المياه بقرية السلام، وقام بجولة في شوارع قرية الأبطال والتقى عدداً من الأهالي.

وتضمنت الأنشطة كذلك متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرية التقدم بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مثل مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وموقع إنشاء مركز شباب التقدم، ومشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالقرية.

ووفقاً للتقرير فقد شهد سيادته مراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوي" في احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، حيث أكد أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحوري لهذا القائد العظيم في معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة في عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة في تاريخه وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظي الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير الهولندي لدى القاهرة.

واستكمالاً للأنشطة فقد شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاوني الأفريقي، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بمحافظة كفر الشيخ.

وأيضاً شهد السيد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعى المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، وذلك في ظل توجه الدولة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما شهد سيادته أيضاً مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما استعرض سيادته تقريراً عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في حل مشكلات المواطنين، التي تمت من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن، خلال شهر يوليو 2021، حيث تم التعامل مع 89 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقى الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بجانب إجراء سيادته اتصال هاتفي بوزير الشباب والرياضة خلال لقاءه مع عدد من لاعبى منتخب كرة اليد بمقر إقامتهم بمدينة طوكيو باليابان لمؤازرتهم قبل مباراة اسبانيا المقرر لها اليوم للمنافسة على الميدالية البرونزية في كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.