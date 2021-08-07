عاجل.. السيسى لوزير الدفاع العراقى: ندعم بلادكم لتعزيز دورها العربى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع العراقى نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسى، من مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على جميع الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس السيسى فى المجال التنموى ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، ذلك الدور الذى يمثل عمقًا استراتيجيًا للامة العربية، خصوصًا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقى، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق فى جميع المجالات، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائى العسكرى بين البلدين الشقيقين، بما فى ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.