حضور مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوى.. أبرز أخبار الحكومة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة، بالإضافة إلى استعراض خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذلك الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والاصلاح اللازمة.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومى للشباب للعام المالى 2021-2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحد، وكذلك الموافقة على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعًا، إلى جانب الموافقة على أن تعفى من ضريبة الملاهى مجموعة من المهرجانات التى ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفى فى مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفى فى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وتمت أيضًا الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحى للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية، فضلاً عن الموافقة على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالى بالإدارة الفنية للمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع فى النطاق الجغرافى لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات.

وبالإضافة لما سبق تم إصدار قرار بالموافقة على إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التى سيتم تحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، كما تم استعراض تطورات ملف تخصيص أراضى أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهم ما يواجهها من تحديات، فضلاً عن إصدار قرار بأن يكون الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية فى مصر، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والنقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والبيئة، والطيران المدنى، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومستشار وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولى الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد مدبولى، الاجتماع الثانى للجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسؤولى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان فى ضوء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضى، وأكد على أهمية وعمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان، ووجه بالعمل على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، ومسئولى الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا مع وزير الموارد المائية والرى لاستعراض الجهود التى تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعدادًا لمجابهة الأمطار والسيول، وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعى، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات مثل مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، والموقف الحالى لفيروس كورونا محليًا ودوليًا، بجانب اجتماع بشأن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى، وقال إن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بتكثيف العمل لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج لخفض فاتورة الاستيراد، جاء ذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومجموعة من رجال الصناعة، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها ضمن جهود إطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI تمهيدًا لتطبيق المنظومة إلزامياً مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مصلحة الجمارك.

وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارته إلى محافظة المنوفية لمتابعة سير العمل فى عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضمنت الزيارة عدداً من القرى بمركز الشهداء، استهلها بقرية دناصور، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ المنوفية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا إلى جانب تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية، وتجول ومرافقوه بشوارع القرية وتفقد مجمع الخدمات والمنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم".

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى مقر الهيئة بالقرية الذكية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت الأنشطة أيضًا، زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الإسماعيلية واستهلها بتفقد صوامع القمح بمركز أبو صوير، وأكد أن المشروع يستهدف الحفاظ على محصول "القمح" الاستراتيجى من الفاقد عبر تخزينه على النحو الأمثل وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته، وذلك برفقة وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، كما زار مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عددًا من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التى يقدمها، كما مر على الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة الإسماعيلية، وأكد أن المشروع يسهم فى تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الورش الحرفية جنوب مدينة المستقبل خلال جولته فى محافظة الإسماعيلية، أكد أن الدولة تدعم الصناعات الحرفية وحريصة على دمجها ضمن الاقتصاد الرسمى، ووجه بتوفير وسائل انتقال للتيسير على العاملين، فضلاً عن تفقده مشروعات "حياة كريمة" بقريتى الأبطال والسلام بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، ووجه بتسريع أعمال تنفيذ خزان المياه بقرية السلام، وأجرى جولة فى شوارع قرية الأبطال والتقى عدداً من الأهالى.

وتضمنت الأنشطة كذلك متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرية التقدم بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مثل مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وموقع إنشاء مركز شباب التقدم، ومشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالقرية.

ووفقاً للتقرير شهد مدبولى، مراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى" فى احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وأكد أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحورى لهذا القائد العظيم فى معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة فى عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة فى تاريخه وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظى الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير الهولندى لدى القاهرة.

واستكمالاً للأنشطة شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتى استضافة مصر لمقرى المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمى للحلف التعاونى الدولى عن منطقة شمال إفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاونى الإفريقى، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب "Creativa" بمحافظة كفر الشيخ.

وأيضاً شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الموارد المائية والرى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث، وذلك فى ظل توجه الدولة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، كما شهد أيضاً مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

كما استعرض تقريرًا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى حل مشكلات المواطنين، التى تمت من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن، خلال شهر يوليو 2021، حيث تم التعامل مع 89 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقى الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بجانب إجراء اتصال هاتفى بوزير الشباب والرياضة خلال لقاءه مع عدد من لاعبى منتخب كرة اليد بمقر إقامتهم بمدينة طوكيو باليابان لمؤازرتهم قبل مباراة إسبانيا.