أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى برأس السنة الهجرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى برقيته: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيلى العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية، وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر، ويعيدها على الشعب المصرى العظيم بالتقدم والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكى، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.