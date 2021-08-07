جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان واستقرار وازدهار لمصرنا الحبيبة.





وأكد، فى بيان، أن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لبناء الدولة المصرية القوية الحديثة فى إطار من التعايش السلمى بين جميع المواطنين يجمعهم الحب والتآخى بهدف تحقيق الازدهار والتقدم لمصرنا الغالية. واختتم "حفظ الله مصر من كل شر وسوء وكل عام أنتم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بالعام الهجرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.