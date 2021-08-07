تعليم الإسكندرية: هدوء فى أول أيام امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

وأدى اليوم، تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثانى الإعدادى، امتحان اللغة العربية والخط، فى زمن قدره ساعة وفق الجداول المعلنة.
كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى اللغة العربية والكيمياء، وطلاب الصف الثانى الثانوي امتحان مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وطلاب صفوف النقل بالتعليم الفنى امتحاناتهم "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى".
ووجه سعد مديرى عموم الإدارات بمتابعة سير العملية الامتحانية وضرورة متابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق الاشتراطات المعلنة من وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا.
كما شدد سعد، على ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعى الآمن بمسافات بينية مناسبة بين الطلاب.
وأوضح سعد أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع تتم تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤديها الطالب بالمنزل ويتم تسليمها للمدرسة فى الفترة من 3 أغسطس الجارى حتى الخامس من نفس الشهر.
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