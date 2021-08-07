/644254/رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-افتتاح-مقر-بالقاهرة-الجديدة-إضافة-كبيرة

رحب المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بكافة الضيوف الذين حضرو افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، والذي حضره عدد كبير من كبار رجال الدولة والجهات والهيئات القضائية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

وقال المستشار عصام المنشاوي أن هذا المبني يعتبر إضافة كبيرة خاصة أنه جاء ذلك بناءاً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أنه كان هناك مقرات للنيابة الإدارية كانت غير لائقة والبعض كان مستأجر، وتوجه بالشكر لمدير إدارة النيايات وفريق العمل الذي أشرف على هذا العمل العملاق.

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، على توجيه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق «دوت الخليج»تخصص للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

النيابة الإدارية

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح المبادرة بصندوق دوت الخليج، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ ستة ملايين جنيه مصري.

السيسي

يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان لهم حياة كريمة؛ وكذلك إبرازا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.