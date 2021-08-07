البطل الفضي الأولمبي أحمد الجندي في سطور.. سلسلة من الإنجازات والألقاب العالمية في الخماسي الحديث.. وميدالية طوكيو تمنح مصر والعرب وإفريقيا التتويج الأول في اللعبة

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توج أحمد الجندي بميدالية فضية في منافسات الخماسي الحديث، بدورة اولمبياد طوكيو 2020، بعد حصد المركز الثاني في البطولة، وليكون أول مصري وعربي يحصد فضية في الخماسي الحديث في تاريخ اللعبة، في الأولمبياد.

ويستعرض دوت الخليج كيف وصل الفرعون الصغير أحمد الجندي في التتويج بميدالية فضية في منافسات الخماسي الحديث بدورة أولمبياد طوكيو.

بالرغم من صغر سنه.. أحمد الجندي يتوج بأول فضية

نجح الفرعون المصري أحمد الجندي بتحقيق الفوز بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بأوليمبياد طوكيو، ومنح أحمد الجندي مصر ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو، كأول ميدالية فضية في دورة أولمبياد طوكيو.

وبسن 21 عام حصد الفرعون الصغير أحمد الجندي اول ميدالية، في منافسات الخماسي الحديث، في الأولمبياد، وكاول عربي وإفريقي يحصد ميدالية فضية في ألعاب الأولمبياد.

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتعتبر ميدالية الجندي اول ميدالية فضية لمصر في دورة أولمبياد طوكيو، ليضيف أول فضية، وخامس ميدالية للبعثة المصرية في طوكيو.

أرقام أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث:

٢٠١٧ : بطولة العالم تحت١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم تحت ١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم للجامعات

٢٠١٨ : بطولة العالم للشباب

٢٠١٨ : أولمبياد الشباب

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالقاهرة

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالمجر

٢٠١٩ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : بطولة العالم للكبار

٢٠٢١ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : فضية أولمبياد طوكيو

مشوار أحمد الجندي في التتويج بالميدالية الفضية

الجندي حصد 208 نقطة في رياضة السلاح قبل يومين، قبل أن تٌستكمل باقي الرياضات اليوم.

واليوم، حصل الجندي على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وفي رياضة الجري+الرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة متفوقا على نفسه، ليرتقي إلى المركز الثاني في إنجاز تاريخي.

الميدالية رفعت رصيد مصر إلى إلى 38 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد.

وتعد الفضية هي الـ 11 الفضية لمصر، بجانب 7 ذهبيات، و19 برونزية.

وأصبحت رياضة الخماسي الحديث هي الرياضة الثامنة تاريخيا التي تحصد فيها مصر ميداليات تاريخيا.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب