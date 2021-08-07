لم تكتفي بمطاردته في الدنيا لتلحق به أيضا بعد وفاته..تعرف على قصة حب دلال عبدالعزيز وسمير غانم

/644250/لم-تكتفي-بمطاردته-في-الدنيا-لتلحق-به-أيضا-بعد-وفاتهتعرف-على-قصة-حب-دلال-عبدالعزيز-وسمير-غانم

لاحقت الفنانة دلال عبدالعزيز منذ ساعات قليلة بزوجها الفنان سمير غانم التي اجتمعا بقصة فريدة من نوعها تخللتها العديد من المطاردات حتى انتهت بالزواج، واتصفت حياتهم الزوجية بالسلاسة والبعد عن المشاكل التي دائمًا نراها في العلاقات بين ثنائيات زيجات الوسط الفني، فحرصا الثانائي سمير غانم ودلال عبد العزيز فصل حياتهم الشخصية عن الفن والشهرة، وبالفعل نجحا ذلك الزواج بإنجاب ابنتيهما دنيا و إيمي وكونا أسرة فنية بارزة في الوسط الفني مليئة بالمواهب والكوميديا.

دوت الخليج يكشف قصة مطاردات دلال عبد العزيز لسمير غانم

التقيا كلًا من الثنائي دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم، لأول مرة من خلال مسرحية "أهلًا يادكتور" عندما كان الراحل جورج سيدهم يختار أبطال المسرحية لتأتي إليه فتاة شابة من مدينة الزقايق المصرية تبحث عن فرصة، وبالفعل اختارها سيدهم وصدق على اختياره غانم، الذي وجد فيها فتاة ذكية صاحبة ملامح جميلة، فقرر أن تحصل على فرصتها في المسرحية.

وصف الفنان سمير غانم هذا اللقاء بينهما في أول تصريحاته عن قصتهم بعد زواجهما، قائلا: "حاجة كده بيضا زي القشطة.. كلبوظة"، مشيرًا إلى أنها كانت مستقيمة وتتصف بالشهامة مع أصدقائها.

تطور علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم أثناء تصوير مسرحية أهلا يادكتور

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، أن الفنان سمير غانم كان يحرص دائمًا على توصيلها بسيارته الخاصة، ويقوم بشراء "زهرة فل" لها أثناء العمل معا فى مسرحية "أهلا يا دكتور" وكان يناديها بكلمة حبيبتى ويفتح لها باب السيارة بعدما يقوم بتوصيلها كل يوم للمنزل وهو الدافع وراء حبها الكبير له وإصرارها على الارتباط به، واستمرت تلك الفترة فيما تعرف بفترة التعارف حوالي أربع سنوات.

دلال عبدالعزيز تطارد سمير غانم بالسيارة

وعلى عكس باقي قصص الحب، بأن الرجل هو من يطارد المرأة للزواج بها، كانت الفنانة دلال عبدالعزيز هي من تطارد سمير غانم وهي من عرضت عليه الزوج وأصرت بالزواج منه، إذ كان الراحل سمير غانم يكبرها ب20 عامًا وكان يغلبه الخوف دائمًا من الزواج فلم يكن الزواج من سمير غانم سهلًا كما يعتقد البعض.

وكشف الفنان سمير غانم، في إحدى لقائته التليفزيونية، مازحًا بأن دلال عبد العزيز هي من أحبته أولًا وحاولت لفت انتباهه وكانت تطارده بالسيارة لذا قرر الزواج منها حتى ينهى تلك المطاردة، ويتخلص منها، مؤكدًا أن دلال هى صاحبة الفضل فى استمرار تلك الزيجة، فكانت عبد العزيز تتجسس عليه وتراقبه بسيارتها وأحيانا كثيرة تنتظره وهى مختبئة في سيارتها أسفل منزله لكي تراقب من يصعد عنده ومن ينزل.

واشتهرت دلال في الوسط الفني بتلك المراقبة لدرجة أن الفنان فؤاد المهندس تفاجأ بسيارة دلال الجديدة بوصول العداد لـ12 ألف كيلو وقال لها ضاحكا "أكيد منهم 11 ألفا بسبب اللف ورا سمير"، ثم نجحت بعد ذلك في الزواج منه بعد أن فشل في منعها من مطاردته.

وفاة الفنان سمير غانم

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.