«صور وفيديو».. فرحة هسترية أثناء تتويج أحمد الجندي بأول فضية لمصر في أولمبياد طوكيو

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نجح أحمد الجندي بالفوز بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بأوليمبياد طوكيو، ومنح أحمد الجندي مصر ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو، ويستعرض دوت الخليج مشوار أحمد الجندي في الأولمبياد:

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🎥 لحظة تتويج البطل المصري احمد الجندي بالميدالية الفضية 🥈🇪🇬

pic.twitter.com/84z9kOOZ8Y — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 7, 2021

حقق أحمد الجدني إنجازا تاريخيا بتتويجه بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث، وجاءت لحظة احتفال أحمد الجندي كالتالي:

مشوار أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.

منافسات سيدات الخماسي الحديث

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

وتأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.