سر «رسالة» منحت أحمد الجندي فضية أولمبياد طوكيو «صورة»

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نجح بطلنا أحمد الجندي لاعب منتخب مصر ونادي الشمس، في اقتناص الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد ريمونتادا تاريخية في السباق الأخير .

وأظهر الجندي مستوى مميز لاقى إنبهار الجميع، لكن الكواليس أظهرت تفاصيل رسالة خاصة وصلت الجندي قبل بدء المنافسات، ويبدو أنها كانت السبب الرئيسي في التتويج .

ونشرت والدة أحمد الجندي بتاريخ ١٨ يوليو هذه الصورة، وهما قبل بداية البطولة، فيما توج اليوم بالميدالية الفضية للخماسي الحديث التاريخية لمصر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مشوار أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.

كما شهدت أولمبياد تتويج أكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في تاريخ مشاركات المصريين بالأولمبياد منذ انطلاقها أواخر القرن التاسع عشر.

وفي استاد طوكيو الأولمبي، حل جوزيف تشونج من بريطانيا في المركز الأول ليمنح بلاده الميدالية الذهبية.

وفي المركز الثاني حل أحمد الجندي بالميدالية الفضية، متفوقا على صاحب المركز الثالث وونجتاي جون من كوريا الجنوبية.

منافسات سيدات الخماسي الحديث

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب