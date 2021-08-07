/644246/مشوارك-سعيد---سيولة-مرورية-عالية-بشوارع-القاهرة-والجيزة

انتظمت حركة سير السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وانتشرت الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم السبت أول الأسبوع

تفاصيل النشرة المرورية

وظهرت سيولة مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتشار الخدمات المرورية

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وظهرت حركة السيارات بصورة طبيعية أعلى محور روض الفرج، وكوبري" الجلاء، والساحل، الجامعة، ومايو، وكوبري عباس، كما انتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، ومحور روض الفرج، وعلى الطريق الدائري وجميع النزلات.

تعزيزات أمنية

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

ورصدت كاميرات المراقبة، عددًا من المخالفات المرورية، وتم تحرير المخالفات الفورية والتصالح معها بمعرفة رجال المرور.