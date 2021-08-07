/644241/منتخب-أوروبي-ماذا-قالت-الصحافة-العالمية-عن-فراعنة-اليد

أشادات الصحف العالمية والأسبانية بشكل خاص بأداء المنتخب المصري أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي خسر فيها الفراعنة بنتيجة 33/31، وفقد فرصة التتويج بالميدالية البرونزية.

وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ماذا قالت الصحف العالمية بعد خسارة مصر أمام إسبانيا. ماذا قالت الصحف العالمية بعد خسارة مصر أمام فرنسا ؟! عنونت صحيفة "ليكيب" : ألمانيا تهزم أبطال إفريقيا في مباراة رائعة من الجانبين". وقالت صحيفة "فرانس فوتبول: " المنتخب المصري ظهر بصورة المنتخبات الأوربية”. وأبرز صحيفة "لوباريزيان" : " إسبانيا تصعد للنهائي على حساب مصر " وعنونت "ذا صن" : "قاهر بطل أوروبا يسقط أمام إسبانيا" وذكرت صحيفة "بيلد": " إسبانيا تسقط مصر وتتوج بالميدالية البرونزية”. وفقد المنتخب الوطني لكرة اليد، فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد الخساراة أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وسيطر على لاعبي المنتخب الحزن والحسرة. وجاءت أحداث المباراة كالتالي: أحداث الشوط الأول استفتح منتخب إسبانيا إحراز الاهداف تعادل منتخب مصر وتقدم الفراعنة 5/3 تعادل منتخب فرنسا تقدم فرنسا 7/6 ثم أحرز أحمد الأحمر هدف التعادجل في الدقيقة الـ 15، وأصبحت النتيجة 7/7. وفي الدقيقة الـ 20 كانت النتيجة 12/12. طرد أحمد عصام الطيار دقيقيتن. تقدم منتخب إسبانيا 18/15 في الدقيقة الـ 28. وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بنتيجة 19/16. أحداث الشوط الثاني خرج أحمد عصام الطيار وحل مكانه كريم هنداوي “كاتونجا” وتصدى كاتونجا للعديد من التصديات. وقلص لاعبو مصر الفارق إلى هدف وحيد حيث أصبحت النتيجية 20/19. وتصدى كاتونجا لرمية 7 أمتار. ثم تعادل منتخب مصر 20/20. وتعادل المنتخبين 25/25 في الدقيقة 16 من زمن الشوط الثاني. وفي الدقيقة الـ 20 كانت النتيجة 27/27. وانتهت المباراة بنتيجة 33/31، لصالح منتخب إسبانيا، وبذلك فشل المنتخب المصري لكرة اليد في التتويج بالميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسرنا معها الميدالية البرونزية.

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