/644244/بالشاكوش-والسكين-إحالة-المتهم-بقتل-جدته-وخالته-إلى-الجنايات

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة المتهم بمحاولة قتل جدته وخالته بالشاكوش للجنايات

شاكوش وسكين

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها «إنعام نور الدين مصطفى عبد الجليل»، عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن أوعز لع شيطانه الخلاص من جدته، التي بلغت من العمر 70عامًا، نتيجةمشادة كلامية فيما بينهم أشهر سلاحا أبيضا «شاكوش»، وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض«سكين» متوقعة وفاتها نتيجة لذلك ولم يردعه ضعف قوتها وقلة حيلتها بل تمادی قابلا لنتيجة أفعاله واستمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها بعد أن كفر بالقيم الأسرية.

كما أساء لذوي القربى وجحد فضلهم عليه، وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى ذلك أنه في نفس الزمان والمكان؛ شرع في قتل خالته المجني عليها «منى أسماعيل محمود» عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ذلك أنه بعد إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضريا مستخدما سلاح أبيض " شاكوش" قاصدا من ذلك قتله خشية كشف أمره واكتشاف جريمته مكان الاتهام السابق، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطبي الشرعي، بيد أنه قد أوقف نتيجة جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجني عليها وتداركها بالعلاج.

وباستحواب المتهم في التحقيقات اعترفا بإرتكابه الواقعة.