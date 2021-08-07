/644243/الرئيس-السيسي-يشكر-منتخب-اليد-ويطالبه-بمواصلة-مسيرة-الإنجازات-والبطولات

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر لمنتخب مصر لكرة اليد، على مجهودهم الكبير الذي بذلوه في بطولة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف: " كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".

نتيجة المباراة

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 33/31 ، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، والتتويج بالميدالية البرونزية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب