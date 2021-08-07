تقارير صحفية أوروبية: عمرو وردة على أعتاب الدوري الفرنسي

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كشفت تقارير فرنسية صحفية صباح اليوم السبت، عن تلقي عمرو وردة عرضًا من تولوز، وتبدو الصفقة في طريقها للخروج إلى النور. وتتراوح قيمة الصفقة بين 1.5 إلى مليوني يورو بحسب التقارير الصحفية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

كما أن وردة يرغب في الرحيل عن باوك بسبب خلافاته مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

أزمة عمرو وردة مع باوك

وترددت أنباء في وقت سابق عن اقتراب عمرو وردة من الرحيل إلى جالطة سراي التركي في الموسم المقبل، بجانب تلقيه عدة عروض يونانية.

وعاد عمرو وردة إلى صفوف باوك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تجربة قصيرة مع فولوس، في حين دخل وردة في صدام مع لوشيسكو في فترة الإعداد التي خاضها الفريق اليوناني بمعسكر في هولندا.

موسم وردة السابق

وشارك وردة الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة اخرين.

قام وردة بركلة الكرة وألقى بزجاجة على أرض الملعب، بعد رد فعل غاضب وغير متوقع من اللاعب بسبب عدم قدرته على السيطرة على الكرة في التدريبات وأوقف بسببه المران.

جن جنون المدرب الروماني وقرر إيقاف مران باوك وتوجيه نقد بنبرة حادة وقوية للاعب في التدريبات بأنه لن يتسامح مثل هذا السلوك، وقال: "لا أستطيع أن أتحمل ما يفعله وردة"، وطالبه بترك التدريب.

وتابع: "لا أفهم لماذا يجب أن نوقف المران بسبب مثل هذا الأمر وأن تكون ردة فعله على هذا النحو، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا".

من الواضح أن وردة كان غاضبًا للغاية، فجلس على مقاعد البدلاء لكنه ركل الكرة بصورة سيئة وألقى بزجاجة على أرض الملعب وأصبحت الأجواء سيئة وقام المدير الرياضي للفريق، كريستوس كاريبيدس، بمحاولة تهدئة اللاعب.

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.