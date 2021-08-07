إليسا تعلن إبتعادها عن تويتر لهذا السبب

كشفت المطربة اللبنانية إليسا للجمهور عن أحدث قراراتها الشخصية وهي الإبتعاد عن موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لافته إلى أن هذا الموقع أصبح يسبب إزعاج نفسي لها.

دوت الخليج يكشف سبب إبتعاد إليسا عن موقع تويتر

وكتبت الفنانة إليسا في أخر تغريداتها على موقع تويتر، موضحة أسباب إبتعادها عنه، قائلة: ““صباح الخير يا متابعيني العُزاز، سأغيب عنكم شوية وبرجعلكم بعد فترة لأنه كتير تعبت أعصابي من اللي موجود على تويتر.. ولكن مؤكدًا سأفتقدكم.. أحبكم جميعًا”.

الجدير بالذكر، الفنان إليسا من أكثر نجوم الوسط الفني تفاعلا على موقع تويتر، فهي دائما ما تشارك رأيها حول أي قضية ساسية تخص وطنها لبنان أو الوطن العربي عموما، فضلا عن مشاركة الجمهور بمجموعة من الرسائل الصباحبة المبهجة.

إليسا تشيد بصمود الجيش اللبناني عبر تويتر

وكانت قد وجهت المطربة اللبنانية رسالة داعمة للجيش اللبناني مشيدة بصمودة رغم ما تمر به لبنان من ظروف عصيبة من تدهور أوضاعها الإقتصادية واتجاهها نحو عد الإستقرار، فكتب إليسا مساندة للجيش اللبناني في محنته، قائلة: “بأكتر أيام سودا عم يقطع فيها لبنان الجيش بقيادته وأفراده، بقيوا صامدين عم بيكافحوا رغم أنهم بوجه العاصفة، ليكونوا رسالة بإنو بلد فيه هيك جيش رح يرجع يوقف على اجريه”.

وتابعت إليسا حديثها: "تحية لكل جندي بهالمؤسسة عم بيكافح، رغم كل الظروف الجيش اللبناني أملنا الوحيد، ولكل فرد من أفراده، انتو بس بتمثلوني".

إليسا تثير جدلًا برأيها في تشكيل الحكومة اللبنانية

وكانت قد رشّحت الفنانة اللبنانية ​إليسا مؤخرا​ إسمًا لتشكيل الحكومة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كتبت بمنشور: "أنا برشح ​سارة اليافي​ لرئاسة مجلس الوزراء!". وتابعت: "شبعنا فاسدين !". وأثار رأي إليسا الجدل بين المتابعين بين موافق ومعارض.

إليسا تستعد لتسجيل أغنية جديدة

تتعاون المطربة اللبنانية إليسا مع الملحن مروان خوري في أغنية جديدة لم يُكشف عن اسمها حتى الآن، ولكن من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجأت.

وغردت إليسا بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "زيارة غالية من علي المولى وجايبلي هديتين.. أول هدية صورة أبي لتبقى حد قلبي، وتاني هدية أغنية دغري فاتت على قلبي.. قولو مبروك اخترنا أول أغنية رسميًا وما رح خبركن مفاجأتها".

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى: "نسيت أقول أن الأغنية كمان من ألحان مروان خوري".