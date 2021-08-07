/644227/كواليس-التحقيقات-لـمدة-8-ساعات-المتهمة-تمثل-جريمة-قتل-نجلاء-داخل-المول-بكفر-الدوار

لمدة 8 ساعات متصلة لجلسة تحقيق جديد خضعتهم المتهمة «نورهان» قاتلة صديقتها «نجلاء»، في عيادة طبيب عيون في كفر الدوار، هي وشريكيها الشخصين اللذان نفذا جريمة القتل طمعًا فيما لدي الضحيةمن أموال إيراد العيادة التى تعمل فيها، وواجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات ضباط المباحث وأدلة الاتهام الممثلة في فيديو وثق الجريمة ومدته 120 ثانية حيث اعترف المتهمين بتفاصيل الجريمة كاملة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل طالبة على يد صديقتها وأخرين داخل عيادة في كفر الدوار

تمثيل الجريمة

واقتادت الأجهزة الأمنية بكفر الدوار المتهمة «نورهان» وشريكيها في جريمة قتل صديقتها «نجلاء» المعروفة إعلاميا بـ«فتاة كفر الدوار»، إلى مكان الجريمة وخضعت المتهمة وشريكيها لتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وظهرت المتهمين في حالة هدوء وقت إجراء تمثيل الجريمة، ونفذا تعليمات الجهات الأمنية حتى انتهاء ذلك الإجراء القانونى.

اخذت معها عصير

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بكفر الدوار في واقعة جريمة «فتاة كفر الدوار»، بأن نورهان قاتلة صديقتها تعمل في عيادة طبية قريبة من عيادة القتيلة، وأنها خططت للجريمة قبل تنفيذها بوقت قصير وأنها ذهبت إلى صديقتها وشربت معها «عصير»، وجلستا سويا لعدة 15 دقيقة حتي تأكدت من خلو العيادة من المرضى وبعدها أرسلت المتهمة رسالة على التواصل الإجتماعي تطبيق «واتس أب» إلى شريكيها أخبرتهما فيها بأن العيادة خالية فحضر المتهمان ونفذا الجريمة.

كنت عايزة أسرقها بس

وقالت المتهمة «نورهان» الرئيسية والعقل المدبر للجريمة خلال استجوابها أمام جهات التحقيقات: «مش عارفة عملت كده ازاي، كنا عايزين نسرقها وبس، مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، مقدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي».

القبض على المتهمين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض جريمة قتل فتاة داخل مول شهير بكفر الدوار في البحيرة التي عثر على جثتها مقتولة طعنا بسلاح أبيض«سكين»، و«خنقا »، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وأتضح أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث، صديقة المجني عليها، وأنها استعانت بشابان من أصدقائها لقتل الضحية وسرقتها، ونجح المتهمين في تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا يقدر بـ2000 جنيه.