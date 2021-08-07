أحمد الأحمر ينهار بعد الخسارة أمام إسبانيا على الميدالية البرونزية«فيديو»

/644226/أحمد-الأحمر-ينهار-بعد-الخسارة-أمام-إسبانيا-على-الميدالية-البرونزيةفيديو

كشف أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد، بعد مباراة الفريقي الوطني، مع منتخب إسبانيا في تحديد المركز الثالث والرابع في منافسات كرة اليد بدورة أولمبياد طوكيو، عن مدى حزنه الشديد بعد خسارة فرصة التتويج بميدالية برونزية.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات احمد الأحمر قائد ولاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا، على الميدالية البرونزية.

دموع أحمد الأحمر غالية عندنا أوي وقدر الله ما شاء فعل يا أسطورة :( pic.twitter.com/UfmaSTThDI — سيادة الفشيخ المسيري (@AhmedElmessiri) August 7, 2021

قال: "جميع الفرق في المربع الذهبي متقاربان في المستوى".

واختتم الأحمر حديثة عند السؤال على أداء الفريق في البطولة وعن خسارة ميدالية برونزية" :مش قادر أتكلم".

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

تلقى منتخب مصر لكرة اليد خسارة مؤلمة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، أمام منتخب إسبانيا لكرة اليد، بنتيجة 33-31هدف،، في لقاء تحديد المركز الثالث واالرابع في دورة ولمبياد طوكيو 2020.

في لقاء شهد على تألق في الفراعنة من الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، حتى الدقيقة الأخيرة، وجاء بأداء قوي من العديد من لاعبي امنتخب الوطني، وعلى رأسهم أحمد الأحمر.

بفارق خطوة واحده وبأداء رجولي خسر منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، فرصة التتويج بميدالية برونزية، أمام منتخب إسبانيا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب