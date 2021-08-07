/644231/الحكومة-توضح-حقيقة-السماح-لطلاب-شهادة-الثانوية-العامة-بفرصة-ثانية-لأداء-الامتحانات

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم.

مُوضحةً أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجاري 2020/2021، حيث يتطلب تطبيقه تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول خلال شهر يوليو 2021، والثاني خلال شهر أغسطس 2021.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).‏