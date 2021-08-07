- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.
وقال: «توفيت حماتي رحمة الله تعالى وأمي الغالية الفنانة دلال عبد العزيز أطيب خلق الله».
وأضاف: «عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الأخرة».
وتابع: «عايز أقولك أنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة».
وقال الإعلامي رامي رضوان: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ما حبتش تسيب حبيها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لها».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.