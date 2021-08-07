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وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز

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أعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وقال: «توفيت حماتي رحمة الله تعالى وأمي الغالية الفنانة دلال عبد العزيز أطيب خلق الله».

وأضاف: «عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الأخرة».

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وتابع: «عايز أقولك أنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة».

وقال الإعلامي رامي رضوان: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ما حبتش تسيب حبيها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لها».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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