جامعة القاهرة تهنئ جيانا فاروق لفوزها بالبرونزية فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - هنأت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بطلة مصر اللاعبة جيانا فاروق خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، على أدائها المشرف خلال مشاركتها فى أولمبياد طوكيو 2020 وفوزها بالميدالية البرونزية الأولى لمصر فى منافسات رياضة الكاراتية، والميدالية البرونزية الرابعة لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز البطل سيف عيسى والبطلة هداية ملاك فى التايكوندو، وفوز البطل محمد إبراهيم "كيشو" فى المصارعة اليونانية الرومانية.





وقال الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن جامعة القاهرة تهنئ أبطال مصر المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 وتشيد بمشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصدهم الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليًا فى المحافل الدولية. وعبر الدكتور الخشت، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى بميدالية برونزية لمصر فى الكاراتية، قائلًا إن جامعة القاهرة تعتز وتفخر بنجاح خريجيها فى كافة المجالات وتعتبر نجاحهم نجاح لجامعة القاهرة. وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن البطلة جيانا فاروق سطرت اسمها بحروف من نور فى تاريخ رياضة الكاراتيه باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تفوز بميدالية الألعاب الأولمبية فى منافسات الكاراتيه.

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