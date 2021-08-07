إنفوجراف.. معلومات مهمة عن اختبارات القدرات فى الكليات



جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمى (الفنون والعمارة)، وكليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتى (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس.

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