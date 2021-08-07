فى أول أيام صوم العذراء.. رسامة 27 شماسا بشبين القناطر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، اليوم السبت، القداس الإلهى، فى أول أيام صوم السيدة العذراء، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالخصوص.





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