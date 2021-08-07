شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى أنحاء الجمهورية. وتظهر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب وشلاتين وأبوسمبل"، على فترات متقطعة "40% تقريبا". وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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